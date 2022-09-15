الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: جرائم الاحتلال لا تكسر عزيمة شعبنا وسيواجهها بكل الوسائل

حماس: جرائم الاحتلال لا تكسر عزيمة شعبنا وسيواجهها بكل الوسائل
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

شددت حركة  حماس  على أن جرائم الاحتلال من قتل واعتقال وهدم للبيوت وتدنيس للمقدسات لا تكسر عزيمة شعبنا، وسيواجهها شعبنا ومقاومته بكل الوسائل المتاحة.

العالم- فلسطين

وأكدت حماس أن الاحتلال سيعلم أن لا مقام له على هذه الأرض مهما غلت التضحيات.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن" قوات الاحتلال تواصل قوات مسلسل القتل اليومي بحقّ أبناء شعبنا وتوغل في دمائهم، حيث استشهد صباح اليوم، الفتى عُدي طراد هشام صلاح (16 عامًا)، وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غربي جنين، حيث جرى أخذ مقاسات منزليْ شهيديْ الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد تمهيدًا لهدمهما".

وأرسلت حماس "التحية لأبطال جنين الذين خاضوا الليلة اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وسط تحليق ثلاثة مناطيد عسكرية صهيونية، وتشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة."

وأوضحت أن "أبطال شعبنا يؤكدون للعدو أنّ خزان الثورة لا يزال ممتلئًا، وأن عزيمة شعبنا لا تُكسر."

روابط ذات صلة

" الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد عدي صلاح من جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. بدء عودة الزوار الايرانيين من المنافذ الحدودية الـ6

تركيا ترحل 300 لاجئ سوري والاتحاد الأوروبي يواصل عرقلة عودتهم

حماس: جرائم الاحتلال لا تكسر عزيمة شعبنا وسيواجهها بكل الوسائل

في ظل انتهاكات واسعة للقانون الدولي.. تقرير لغوتيريش: السعودية مسؤولة عن 88% من الإعدامات خارج القانون في العالم

السويد..رئيسة الوزراء تستقيل بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية

سقوط أكثر من 20 قذيفة مدفعية في عمق مزارع شبعا لبنان