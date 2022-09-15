حماس: جرائم الاحتلال لا تكسر عزيمة شعبنا وسيواجهها بكل الوسائل

العالم- فلسطين

وأكدت حماس أن الاحتلال سيعلم أن لا مقام له على هذه الأرض مهما غلت التضحيات.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن" قوات الاحتلال تواصل قوات مسلسل القتل اليومي بحقّ أبناء شعبنا وتوغل في دمائهم، حيث استشهد صباح اليوم، الفتى عُدي طراد هشام صلاح (16 عامًا)، وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غربي جنين، حيث جرى أخذ مقاسات منزليْ شهيديْ الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد تمهيدًا لهدمهما".

وأرسلت حماس "التحية لأبطال جنين الذين خاضوا الليلة اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وسط تحليق ثلاثة مناطيد عسكرية صهيونية، وتشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة."

وأوضحت أن "أبطال شعبنا يؤكدون للعدو أنّ خزان الثورة لا يزال ممتلئًا، وأن عزيمة شعبنا لا تُكسر."