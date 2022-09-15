مقتل أكثر من 400 عسكري سوداني في العدوان على اليمن

العالم - خاص بالعالم

قرار المشاركة في العدوان اصدره النظام السابق من قيادات عسكرية ومدنية ولم يتم التصويت عليه من قبل البرلمان السابق خاصة بعد ان ووجه القرار بالرفض من قبل الاحزاب السياسية اولا لعدم شرعيته وثانيًا لأنه لا يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تربطه علاقات متجذرة مع الشعب اليمني.



حصد الجنرالات وحدهم في النظام السابق والنظام الحالي رضا السعودية والإمارات من دعم مادي وعيني وسياسي للبقاء في السلطة دون الالتفات للقتلي والمفقودين وأسرهم المكلومين الذين لا يعرفون مصير المئات من ابنائهم حتي الان.



ورغم تخفيض عدد العسكريين السودانيين المشاركين في هذا العدوان من ثلاثين الف جندي الي أحد عشر بسبب الضغط الشعبي والحراك المستمر للشارع السوداني الرافض لكل قرارات الحكومة الانقلابية بما فيها المشاركة في العدوان علي اليمن.

الا انه لم يصدر قرار حازم بالانسحاب الكامل من هذا العدوان المرفوض من قبل الشعب السوداني.

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