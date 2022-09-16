بالفيديو.. الاحتلال يبعد مئات المرابطين عن المسجد الاقصى

العالم - مراسلون

المئات من المرابطين والمرابطات بالمسجد الاقصى المبارك يتم أبعادهم عنه بشكل عنصري من قبل الاحتلال سياسة يتبعها الاحتلال ويزيد منها في الأونة الاخيرة لصالح المستوطنين وأفراغه من المصلين والمرابطين هؤلاء المرابطين لن تثنيهم تلك القرارات من الوصول الى أقرب مكان للمسجد الاقصى المبارك يرابطون ويصلون ويتواجدون في رسالة منهم لن نترك هذا المكان فارغ رغم كل الاجراءات التي يتخذها الاحتلال.

ويتزامن أبعاد المئات من المرابطين أجراءات تقيد لدخول وخروج المصلين والاكثر استهدافا هم فئة الشباب فيتم مصادرة بطاقتهم الشخصية وشبحهم لساعات طويلة من خلال نشر عشرات الحواجز بمحيط البلدة القديمة وعند الابواب الرئيسية للمسجد الاقصى المبارك.

ويكثف الاحتلال من قراراته وأجرائاته المتبعة بحق المرابطين والمصلين خلال هذة الفترة عشية ما يعرف بالاعياد لدى اليهود التي دعت المنظمات المتطرفة لتكثيف من اقتحام المسجد الاقصى والسماح لها بشكل علني بأداء طقوسهم وصلواتهم ولباسهم التلمودي الكهني بداخله.

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