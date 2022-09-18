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بعد كم دقيقة من الاستيقاظ يجب أن تتناول الإفطار؟

بعد كم دقيقة من الاستيقاظ يجب أن تتناول الإفطار؟
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت اختصاصية التغذية، إيلينا سولوماتينا عن ضرورة تناول وجبة الفطور بعد نصف ساعة أو ساعة من الاستيقاظ.

العالم - صحة

وحذرت الخبيرة من أن الفطور يجب أن يكون إلزاميا، لأن معظم الناس يبدؤون عمليات التمثيل الغذائي في الصباح، حيث ستؤثر وجبة الفطور هذه على عمليات التمثيل الغذائي طوال اليوم.

وأشارت سولوماتينا إلى أنه من المستحسن تناول وجبة الفطور بعد 30 دقيقة إلى ساعة من وقت الاستيقاظ، وألا يتم مباشرة، مضيفة أنه يمكن تناول الطعام على الفور في حال استيقظ شخص ما بشعور قوي بالجوع ولا يمكنه انتظار الوقت المخصص لتناول الوجبة.

و نصحت الخبيرة بتناول الحبوب الكاملة على الفطور، كدقيق الشوفان أو الحنطة السوداء أو الشعير اللؤلؤي والأطعمة البروتينية، حيث ترى أنه من الناحية المثالية، من الجيد تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتين.

وأضافت” بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون تناول الحبوب يمكن استبدالها بـ “ساندويتش”، على أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة أو خبز الجاودار مع قطعة دجاج أو سمكة، كما يجب أيضا إضافة الخضار، مثل الفلفل الحلو والخس”.

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