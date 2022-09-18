خطيبة خاشقجي تعلق على زيارة ابن سلمان الى لندن لتقديم العزاء

العالم - السعودية

وكتبت جنكيز في حسابها عبر تويتر، السبت: "ينبغي عدم السماح لولي العهد السعودي بتلطيخ ذكراها بحضوره".



وقالت جنيكيز: "وفاة الملكة هي مناسبة حزينة حقًا. يجب ألا يسمح لـMBS بتلطيخ ذكراها بحضوره. الآن ليس الوقت المناسب أو المكان المناسب له للسعي إلى تطبيع أفعاله القاتلة. يجب محاسبة MBS وعقابه على قتل جمال وآخرين لا حصر لهم".

ويتوجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن، الأحد، لتقديم العزاء للملك تشارلز الثالث، والتعبير عن تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفق صحف غربية بينها "الغارديان".

ووجد تقرير استخباراتي أمريكي رفعت عنه السرية صدر في عام 2021، أن عملية قتل أو اختطاف خاشقجي تمت بموافقة الأمير محمد بن سلمان، بفعل سيطرته على صنع القرار في السعودية، ودعمه لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين مثل خاشقجي.

لكن ولي العهد السعودي نفى في أكثر من مرة تلك الاتهامات، كان آخرها عند استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة، وقال إن الرياض اتخذت الإجراءات القانونية بحق مرتكبي ذلك الفعل.