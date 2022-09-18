الزبيري: ثورة 21 سبتمبر حررت اليمن من التبعية

العالم - اليمن

وقال الزبيري، في تصريح لـ المسيرة ، إن اليمن كانت مرتهنة للخارج قبل ثورة 21 سبتمبر والسفير الأمريكي كان يفرض أجندته في كل مكان.

وأضاف أن المواطن اليمني كان قد، وصل قبل الثورة، لوضع صعب جدا والدولة كانت تنفذ سياسات الخارج

ولفت إلى أن السعودية وخلفها أمريكا هي التي أفشلت الحوار الوطني قبيل الثورة.

وأوضح الزبيري أن الأهداف العسكرية للثورة تتحقق على مستوى الجبهات وأصبح اليمن قادرا على ضرب الدول التي تمس بأمنه القومي.

وبين أن ثروات البلاد مسيطر عليها من تحالف العدوان، وأن ما يتم بناؤه في المناطق الحرة هو اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي بالموارد المتاحة.

وقال الزبيري: يكفينا أننا تحررنا من التبعية التي كانت تدير البلد، واليوم نبحث عن دولة حديثة مستقلة بأهداف وطنية.

وأكد أن ثورة 21 سبتمبر ماضية نحو التغيير الجذري لكل سياسات النظام السابق على كل المستويات.