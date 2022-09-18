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إعتداء على عائلة جزائرية بــ"يد مهاجرين غير شرعيين" في الجزائر

إعتداء على عائلة جزائرية بــ
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتدى عشرات الرعايا الأفارقة، على عائلة جزائرية في مدينة سكيكدة بالجزائر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

العالم - الجزائر

واستقبلت إحدى المستشفيات بالمدينة، ليل الجمعة - السبت، 4 مصابين من عائلة واحدة، إثر تعرضهم إلى اعتداء من عشرات الرعايا الأفارقة في قرية تابعة لسكيكدة، حسبما جاءت به صحيفة "النهار" الجزائرية.

ونشب الخلافات بين الطرفين بسبب قطعة أرض زراعية، بعدما تعرضت العائلة الجزائرية لعمليات سرقة متتالية من قبل الرعايا الأفارقة، وفقا للصحيفة.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن الأفارقة مهاجرون غير شرعيين، وحاولوا الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للعائلة بـ"القوة".

وبحسب رب العائلة، فإن الأفارقة أرادوا العيش والمبيت على أرض زراعية ملك له، مع إقامتهم "غير الشرعية" بالغابة المحاذية للقرية.

واعتدى 70 أفريقيا على العائلة، وكانوا "مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء"، واستعملوا سيوفا وعصيا حديدية وحتى زجاجات حارقة "مولوتوف".

وأصيب رب العائلة وابنه وابن أخيه وأحد العمال في المزرعة جراء الاعتداء الذي لم يتوقف حتى تدخل سكان القرية لفض الاشتباك.

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