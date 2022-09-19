قراءة في أهم أحداث المغرب العربي (الجزء الأول)

العالم- المغاربية

تشهد تونس نقصا من مواد غذائية اساسية ادى الى اضطراب عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر وسط مساعي من السلطات للحد من اثر هذا الوضع المتفاقم.

وتساؤلات عن مشاركة المغرب في القمة العربية المقرر تنظيمها بالجزائر في مستهل نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وبالنظر الى الأجواء القاتمة التي تخيم على العلاقات بين البلدين.

وقبل تنظيم القمة العربية تراهن الجزائر على تفعيل دور المجتمع المدني والنخب كمحرك اساس لتوحيد العمل العربي، وهذا ما برز من خلال المنتدى تواصل الاجيال لدعم العمل العربي المشترك في وهران.

ومازالت الاطراف السياسية في ليبيا من أحزاب، وتكتلات تحاول جاهدة الضغط في تجاه الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن نظرا الى تأزم الأوضاع في البلاد وتصاعد الإنقسام.

وتشهد موريتانيا العديد من المهرجانات الثقافية في بعض المدن ما يطرح تساؤلات عن أهمية هذه المؤتمرات ومدى فائدتها بالنظر الى الميزانات التي تصرف عليها.

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