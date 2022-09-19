خطيب الأقصى: من حق المقدسيين اختيار مناهجهم الدراسية

العالم-فلسطين



وبين "صبري"، في حديث إذاعي اليوم الاثنين، أن الإضراب طريقة استخدمها الطلاب وأولياء أمورهم، للتعبير عن رفضهم للمنهاج الإسرائيلي، وللإعلان عن تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني.



وطالب "صبري" المؤسسات ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بدعم موقف أولياء الأمور والطلاب في القدس.



وعم اليوم إضراب شامل مدارس القدس المحتلة، رفضاً لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي، بما يحتويه من تزييف للحقائق التاريخية.



ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مشترك أمس الأحد، للإضراب في كافة مدارس القدس، مطالبة الجميع الالتزام به.