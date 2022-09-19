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خطيب الأقصى: من حق المقدسيين اختيار مناهجهم الدراسية

خطيب الأقصى: من حق المقدسيين اختيار مناهجهم الدراسية
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس "الهيئة الإسلامية العليا" في القدس، وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن أولياء أمور الطلبة في القدس لهم الحق في اختيار المنهاج الذي يتناسب مع عقيدتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وما تقره القوانين الدولية والشرائع السماوية.

العالم-فلسطين

وبين "صبري"، في حديث إذاعي اليوم الاثنين، أن الإضراب طريقة استخدمها الطلاب وأولياء أمورهم، للتعبير عن رفضهم للمنهاج الإسرائيلي، وللإعلان عن تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني.

وطالب "صبري" المؤسسات ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بدعم موقف أولياء الأمور والطلاب في القدس.

وعم اليوم إضراب شامل مدارس القدس المحتلة، رفضاً لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي، بما يحتويه من تزييف للحقائق التاريخية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مشترك أمس الأحد، للإضراب في كافة مدارس القدس، مطالبة الجميع الالتزام به.

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