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محافظ كردستان يلتقي عائلة المرحومة مهسا أميني

محافظ كردستان يلتقي عائلة المرحومة مهسا أميني
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقى حاكم محافظة كردستان مع عدد من مسؤولي المحافظة في تشييع جنازة السيدة مهسا اميني وأعرب عن تعازيه لأسرتها.

العالم - ايران

وحضر إسماعيل زارع كوشا ، إلى جانب السيد صادق حسيني قائد فيلق حرس الثورة في كردستان، ونائبه للأمن السياسي وممثل سقز في مجلس الشورى الاسلامي، في مراسم تشييع جنازة المرحوم مهسا أميني يوم الأحد ، وعبروا عن تعازيهم، كما التقوا مع عائلتها.

وعقب مراسم الجنازة ، حضر مسؤولو المحافظة في منزل الفقيدة أميني وأعربوا عن مواساتهم مع عائلتها وأكدوا على متابعة القضية عبر القنوات القانونية .

وكان محافظ كردستان ، قد قام يوم الجمعة باتصال هاتفي مع والد المرحومة أميني ، مقدما تعازيه له ولوالدته، مشددا على متابعة القضية بشكل جدي .

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