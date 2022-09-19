محافظ كردستان يلتقي عائلة المرحومة مهسا أميني

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وحضر إسماعيل زارع كوشا ، إلى جانب السيد صادق حسيني قائد فيلق حرس الثورة في كردستان، ونائبه للأمن السياسي وممثل سقز في مجلس الشورى الاسلامي، في مراسم تشييع جنازة المرحوم مهسا أميني يوم الأحد ، وعبروا عن تعازيهم، كما التقوا مع عائلتها.

وعقب مراسم الجنازة ، حضر مسؤولو المحافظة في منزل الفقيدة أميني وأعربوا عن مواساتهم مع عائلتها وأكدوا على متابعة القضية عبر القنوات القانونية .

وكان محافظ كردستان ، قد قام يوم الجمعة باتصال هاتفي مع والد المرحومة أميني ، مقدما تعازيه له ولوالدته، مشددا على متابعة القضية بشكل جدي .