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المجلس السياسي اليمني الأعلى يحدد شروط الهدنة

المجلس السياسي اليمني الأعلى يحدد شروط الهدنة
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن باجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط، أنه سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

العالم- اليمن

وأوضح المجلس، أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق، سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق.

وناقش المجلس في اجتماعه، المستجدات المتعلقة بالقضاء .. مشيداً بجهود المنظومة العدلية، مؤكدا على دعم استقلال القضاء وتطوير أدائه على كافة المستويات بما يحقق مضامين العدالة ووصولها لكل المواطنين.

وثمن العروض العسكرية المهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية .. مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن والتي تؤكد جهوزيتها العالية، لافتاً إلى أن تلك العروض والدفع العسكرية المتخرجة ليست من أجل الاعتداء على أحد، بل إنها لتثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال اليمن.

هذا وقد استعرض الاجتماع التقرير المقدم من عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي حول زيارته لمحافظة صعدة، وأكد أهمية تلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظة خصوصا المديريات المحرومة من أبسط الخدمات.

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