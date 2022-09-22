استمرار التحركات الأمريكية البريطانية  للسيطرة على السواحل اليمنية

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فيما حذرت صنعاء من المساس بأي من موانىء المهرة شرقي البلاد بشأن تأجير موانىء قشن ونشطون بموجب اتفاق بين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي، الامر الذي يعد خيانة عظمى وانتهاكا للسيادة الوطنية حسب مراقبون.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية والشرقية انتشار الفوضى والانفلات الأمني حيث شنت قوات سعودية حملة اعتقالات جديدة بمحافظة المهرة لعدد من المنازل واعتقلت اربعة مواطنين نقلتهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأجنبية، في ظل رفض شعبي للتواجد السعودي والأجنبي والمطالبة بخروجه من المحافظة .

وتمارس قوى التحالف والاحتلال انتهاكاتها ضد المدنيين في المهرة كالتعذيب والاخفاء القسري بحسب منظمات دولية وتفيد المعلومات بتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في مختلف المناطق المحتلة جنوب وشرق البلاد.

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