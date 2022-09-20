أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

جوان ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية يتحدث عن مؤشرات حول إغلاق ملف الإدعاءات الخاصة بالرقابة .

اطلاعات ..

الخارجية.. إيران لم تترك طاولة المفاوضات النووية تاكيدا منها على خيار الحوار لحل الخلافات.

مردم سالاري ..

إنتعاش الآمال حول قرب نهاية حالة الجمود بمفاوضات إحياء الإتفاق النووي .

وطن امروز ..

أوروبا وأزمة الطاقة .. مولدافيا تشغل موقعا لتوزيع الحطب, وسويسرا تدعو لتقليص الإستحمام .

رسالت ..

تفجر إختلافات بين بلدان الإتحاد الأوروبي مع زيادة المخاوف من تفاقم أزمة الطاقة .

قدس ..

وزير خارجية الإمارات أجرى مباحثات مع وزير الحرب الصهيوني في زيارته لفلسطين المحتلة .

ارمان امروز ..

بريطانيا تشهد تظاهرات مناهضة للملكية خلال مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث .

ارمان ملي ..

روسيا والصين تتفقان على توطيد تعاونهما العسكري وتوسيع شراكتهما الإستراتيجية مقابل الغرب .

جمهوري اسلامي..

حركة حماس تدعو الى تصعيد المقاومة الشاملة ضد الإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية .

ايران ..

أكثر من مئتي نائب في البرلمان العراقي يدعون لإستئناف مهامه ومسؤولياته القانونية فورا .

خراسان ..

المفوضية الأوروبية تقترح تجميد ميزانية هنغاريا في الإتحاد الأوروبي لتجاهلها العقوبات على روسيا .

كيهان ..

تبادل للإتهامات بين طاجيكستان وقرغيزيا حول الإشتباكات الحدودية و الخسائر تتجاوز الثمانين قتيلا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

المقالات

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في مقالها (إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا غير مجد)..

ليس من المعقول ان يتفاوض المرء مع من يكن له عداءا عميقا وحقدا دفينا مصرا على هذا العداء بشتى السبل .ان تجارب الاعوام الماضية اثبتت بوضوح افتقار امريكا للحد الادنى من المصداقية في مواقفها ازاء ايران والبرنامج النووي الايراني , فكل مواقفها تشكل في الواقع بوتقة عجيبة من العداء والحقد الدفين على ايران .

( إن أمريكا ليست أهلا للثقة ولم تكن كذلك أبدا بمواقفها العدائية وإصرارها على منطق التهديد والحظر والعقوبات والتحريض )

ان على امريكا الغاء الحظر ودفع تعويضات لايران عما سببته مواقفها العدائية من اضرار لبلادنا لحد الان , هذا اذا ما ارادت اثبات مصداقية ادعاءاتها بشأن العودة للاتفاق النووي .

في الواقع تتحدث امريكا عن احياء الاتفاق النووي مع ايران لكنها تسير في الاتجاه المعاكس تماما بفرض المزيد من الحظر وبتصعيد الاجواء ضد بلادنا, لذلك اكد الرئيس ابراهيم رئيسي ان اجراء مفاوضات مباشرة مع امريكا ليس مفيدا وليس مجديا .

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( ماذا وراء هذه الزيارة ) كتبت صحيفة سياست روز عن زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي لارمينيا .

نانسي بيلوسي اكدت في لقائها مع المسؤولين بجمهورية ارمينيا رغبة واشنطن بتعزيز العلاقات مع ايروان وضرورة حل ازمة قره باغ بالحوار ولم تنسى شجب الموقف الاخير لجمهورية اذربيجان .

( إن هناك تساؤلات جدية حول أهداف هذه الزيارة في ظل تزامنها مع تفاقم الأجواء وسخونتها بين أرمينيا وأذربيجان )

فالمسالة هنا هي ان امريكا التي خرجت مهزومة بامتياز من افغانستان والمتورطة اليوم في تحدي مقابل روسيا بشان اوكرانيا وبآخر مع الصين حول تايوان ليست في وضع يؤهلها لخوض غمار مغامرة عسكرية في مكان منطقة حساسة مثل جنوب القوقاز, وهذه الواقع يثير مزيدا من الشكوك حول اهداف زيارة بيلوسي لارمينيا وفيما اذا كانت مجرد زيارة استعراضية او تحرك لاحراج روسيا بعلاقاتها الوثيقة مع ارمينيا مقابل باكو وانقرة ام انها محاولة لصب الزيت على نيران الازمة بين باكو وايروان لتوريط كل الاطراف وخاصة روسيا في صراعات لا طائل من وراءها .

خراسان ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( روسيا وأوكرانيا وحرب الإستنزاف )..

الحرب الدائة منذ سبعة اشهر في اوكرانيا بدأت تأخذ طابع تحولها لحرب استنزاف بعد شن الجيش الاوكراني هجوما مضادا واسع النطاق استعاد عبره وحسب كييف مساحات شاسعة من مناطق سيطرت عليها القوات الروسية بشرق وجنوب شرقي اوكرانيا .

( إن القوى الغربية سرعت من وتيرة دعمها العسكري للجيش الأوكراني لتشجيعه على مواصلة هجومه لوضع روسيا بموقف حرج)

على الصعيدين الميداني والداخل الروسي ايضا .

ولكن التطورات الميدانية قد تأخذ مسارا اكثر خطورة مع تكثيف القوات الروسية استعداداتها الميدانية ولضرباتها الجوية والصاروخية باوكرانيا الامر الذي جعل القادة الغربيين يحذرون من ان الهجوم الاوكراني المضاد تطور مهم لكنه لا يعكس قرب انتهاء الحرب في ظل القدرات العسكرية الروسية الهائلة.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقاله الذي يحمل تساؤل يقول ( هل ستعود فتح؟)..

في ظل دعوة حركة حماس لتصعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية وهي دعوة تتزامن مع توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل , تتوجه الانظار نحو حركة فتح في ترقب لتحديد موقفها ازاء هذه الاجواء .

( إن هناك مخاوف جدية بتل أبيب من إحتمال عودة حركة فتح للعمل العسكري وقلب المعادلات بالضفة الغربية لصالح المقاومة )

ان عودة فتح للعمل العسكري بعد سنوات من المهادنة غير المجدية املا في اقامة دولة فلسطينية واقعية, سيكون في حالة حدوثمثل هذه العودة, تطور بالغ الاهمية يضع الكيان الصهيوني في مأزق بالغ خانق في الضفة الغربية وربما سيكون بوجود مؤشرات الانتفاضة المسلحة و قدرات الفصائل بغزة بداية لطرد الصهاينة من الضفة الغربية المحتلة برمتها .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تصريحات جوبايدن ضد التنين الأصفر) ..

تجاهل الرئيس الامريكي جو بايدن تاكيدات امريكا التزامها بمبدأ الصين الواحدة بتصريحاته النارية الاخيرة التي حذرت الصين من ان امريكا ستتدخل عسكريا في حالة شن بكين هجوما على تايوان .

( إن تصريحات بايدن تشكل خروجا علنيا عن سياسة الغموض الإستراتيجي التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود بشأن تايوان )

وهي سياسة تعترف بوجود صين واحدة لكنها تقيم علاقات اقتصادية مع تايون دون اعتراف سياسي ودبلوماسي .

ان البيت الابيض وجد صعوبة كبيرة في لفلفة هذه الهفوة البايدينية الخطيرة لذلك خرج المتحدث باسم البيت الابيض بتصريح يؤكد التزام امريكا بمبدأ الصين الواحدة.

ان بايدن يدفع عمليا باتجاه تصعيد الاجواء مع الصين في تهديد خطير للسلام العالمي برمته .