شاهد: 4 ضحايا في عملية للسلطة الفسلطينية ضد المقاومة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان قوة من أمن السلطة الفلسطينية قامت باعتقال شابين فلسطينيين أحدهما "مصعب اشتيه" وهو مطلوب للاحتلال الاسرائيلي بالاضافة الی شاب أخر.

وأضاف مراسل قناة العالم ان هؤلاء الشابان كانا ضمن مجموعة تعمل في مدينة نابلس وحاول الاحتلال الاسرائيلي اغتيالهم عدة مرات ومن بينهم ابراهيم النابلسي الذي تم اغتياله قبل أكثر من شهر.

وتابع مراسل العالم انه بعدما اعلن عن اعتقال الشاب مصعب اشتيه علی يد قوات أمن السلطة الفلسطينية، اعلنت مجموعة من الشبان الفلسطينين احتجاجاً علی عملية الاعتقال واعتبروا عملية الاعتقال محاولة لوقف المقاومة.

وأكد مراسل قناة العالم ان الاحتجاجات، ادت الی اشتباكات ما بين قوات السلطة الفلسطينية والشبان الفلسطينيين ما ادی الی مقتل الشاب فراس يعيش واصابة شبان اخرين.

وأفادمراسل قناة العالم ان مدينة نابلس مازات تشهد حالة من التوتر وتحاول الفصائل الفلسطينية بلملمة الموقف وتهدئة الخواطر، لاسيما عائلة يعيش وهي عائلة كبيرة في نابلس.

وشهدت نابلس توجه عدد من المسؤولين في السلطة لاسيما رئيس الوزراء الذي ينوی التوجه الی هذه المدينة لازالة التوتر.