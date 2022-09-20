تنويه لخلية الاعلام الامني حول الممارسات الأمنية الطارئة في بغداد

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"قواتنا الأمنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية".

وأضافت أن "قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية".

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت من فجر اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا للقطعات العسكرية وإغلاق أجزاء واسعة منها.

وأظهرت مشاهد اظهراتها مواقع اعلامية، إغلاق كافة الجسور وسط العاصمة بغداد، ومنع الحركة بين جانبيها ما تسبب بتكدس السيارات في أغلب التقاطعات، كما أظهرت المشاهد، "إغلاق بعض المناطق بشكل كامل ومنع المرور من نقاط التفتيش الداخلية، وإيقاف حركة السيارات عبر مداخل بغداد"، دون توضيح رسمي عن الأسباب.

وقال مصدر أمني، إن "القطوعات الحاصلة في بعض مناطق العاصمة عبارة عن انفتاح للقطعات وانتشار مع اجراء ممارسات امنية".