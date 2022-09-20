جيش الصومال يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة 'الشباب' الإرهابية

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وذكر بيان للجيش الصومالي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضاف البيان أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة "لابدولي" على بعد 15 كيلومترًا من منطقة “سيناطقو".

كما استطاع الجيش السيطرة خلال عملية عسكرية على منطقة "بوعو" على بعد 45 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة “بلدويني” بمحافظة “هيران”.

وأكد محافظ هيران علي جيتي عثمان، أنه تم السيطرة على منطقه بوعو دون مواجهات، مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السيطرة على منطقة بوعو وطرد عناصر حركة "الشباب" منها منذ 13 عامًا.