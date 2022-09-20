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جيش الصومال يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة 'الشباب' الإرهابية

جيش الصومال يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة 'الشباب' الإرهابية
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، سيطرته على منطقة "سيناطقو"، الواقعة على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة "طوسمريب"، وذلك خلال عملية عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين.

العالم - افريقيا

وذكر بيان للجيش الصومالي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضاف البيان أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة "لابدولي" على بعد 15 كيلومترًا من منطقة “سيناطقو".

كما استطاع الجيش السيطرة خلال عملية عسكرية على منطقة "بوعو" على بعد 45 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة “بلدويني” بمحافظة “هيران”.

وأكد محافظ هيران علي جيتي عثمان، أنه تم السيطرة على منطقه بوعو دون مواجهات، مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السيطرة على منطقة بوعو وطرد عناصر حركة "الشباب" منها منذ 13 عامًا.

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