صنعاء تتوعد التحالف: ضرباتنا ستكون بأسلحة نوعية وفريدة

العالم- اليمن

وقال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي، ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري، في برقية رفعاها إلى قيادة صنعاء: " نؤكد لكم ومن منطلق المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية القانونية والعسكرية بأننا حاضرون للأعداء ومكرهم، وأن كل تحركاتهم العسكرية والسياسية والفوضوية في المحافظات المحتلة والتي تهدد مسار استمرار الهدنة الأممية هي قيد الرصد والمتابعة ".



وأضاف: "تلك التحركات سينتهي مفعولها في حال جاءت توجيهاتكم الحكيمة بالرد القاطع حينها لن ينفع الأعداء، ومرتزقتهم الندم، لأن ضرباتنا ستكون استراتيجية ودقيقة وبأسلحة نوعية وفريدة".



وختم بقوله: "الحليم هو من يتعظ من دروس وعبر ثماني سنوات".