الصحة الإيرانية: 14 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا في إيران

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و545 ألفا و351 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و344 حالة وفاة.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و322 ألفا و383 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و706 ألفا و266 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.