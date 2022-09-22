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مقاومون فلسطينيون يستهدفون أهدافًا لقوات الاحتلال في الضفة

مقاومون فلسطينيون يستهدفون أهدافًا لقوات الاحتلال في الضفة
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الخميس (22-9)، أهدافًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس والخليل بالضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز صرة العسكري غرب نابلس، كما أطلقوا النار نحو مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي نابلس، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" أنها نفذت عمليتي إطلاق النار.

كما استهدف مقاومون مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار قرب الخليل.

ورشق الشبان الثائرون مركبة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وشهدت الضفة الغربية 18 عملاً مقاومًا استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاومًا، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيليًّا بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين تواليا، حسب التقرير.

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مقاومون فلسطينيون يستهدفون أهدافًا لقوات الاحتلال في الضفة