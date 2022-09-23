الاحتلال يرفع حالة التأهب بمحيط الاقصى عشية الأعياد اليهودية

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وفرض طوقا أمني بمحيط المسجد الاقصى المبارك عشية الاعياد اليهودية والتي دعت الجماعات اليهودية المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وبنفخ البوق أثناء الاقتحام وارتداء اللباس الكهني التلمودي.



عشرات النشطاء من المقدسيين تم اعتقالهم وأبعادهم عن المسجد الاقصى المبارك من قبل الاحتلال كذلك أعتقال ومداهمات لمنازل رجال الدين كما حصل مع مدير المسجد الاقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني.

والامر ذاته مع نائب دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات ومنعهم من الظهور اعلاميا وكل ذلك لاعطاء الفرصه للمستوطنين وجماعتهم المتطرفه بتنفيذ أقتحماتهم للمسجد الاقصى المبارك.



وكانت ما يسمى جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تدعو إلى أكبر اقتحام يوم الثلاثاء القادم معتبرة إياه "فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 7 سنوات"وفق دعوتها.

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