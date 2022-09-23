الرئيس الإيراني: استفدنا من فرصة أعمال الجمعية العامة لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية

العالم-إيران

واضاف رئيسي اثر عودته من رحلته الى نيويورك للمشاركة في القمة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ان الشعب الإيراني أكد مرة أخرى من خلال المسيرات الحاشدة اليوم دعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية.

وتابع قائلا: أكدنا على ضرورة ابتعاد البلدان الغربية عن ازدواجية المعايير في تعريفها وتعاملها مع الإرهاب.

وصرح الرئيس الإيراني قائلا: التقيت خلال أعمال الجمعية بصانعي القرارات في الدول الكبرى وناقشت مع المعنيين الملف النووي الإيراني، كما أكدت على ضرورة أن تكون منظمة الأمم المتحدة منظمة تدعم الشعوب وليس منظمة للقوى وأن تهتم حقا بشؤون قضايا الشعوب العادلة.

واكد قوله: من خلال مشاركتي في المؤتمرات الدولية الأخيرة وجدت رغبة في توسيع البلدان لعلاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

وقال: التقيت بزعماء الأديان السماوية وناقشت معهم ضرورة مواجهة السعي من أجل الهيمنة لأنه يتنافى مع مبادئ التوحيد.

واشار الى انه التقى خلال أعمال الجمعية بصانعي القرارات في الدول الكبرى وناقش مع المعنيين الملف النووي الإيراني.

ووصل الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، عصر اليوم الجمعة، الى طهران بعد رحلته الى نيويورك للمشاركة في القمة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.