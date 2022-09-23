ترجيحات بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة البرازيل من الدورة الأولى

العالم - روسيا

وفقاً لاستطلاع الرأي هذا لمعهد داتافولها حصل لولا (رئيس البرازيل من 2003 الى 2010) على 47% من نوايا الأصوات مقابل 45% الاسبوع الماضي. وهكذا زاد تقدمه على جايير بولسونارو من 12 إلى 14 نقطة وبقي الرئيس اليميني المتطرف عند نسبة 33%.

والفوز من الدورة الأولى ممكن إذا حصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات المدلى بها، ومع هذا التعداد حصل لولا على تأييد 50% من المستجوبين الذين اختاروا مرشحاً.

وقبل ذلك، نشر سياسيون ومثقفون يساريون في أميركا اللاتينية رسالة طلبوا فيها من مرشح يسار الوسط سيرو غوميز الذي يحتل المرتبة الثالثة بحصوله على 7% من نوايا التصويت، الانسحاب من السباق لتسهيل فوز لولا.

كما أظهر استطلاع للرأي نُشر، يوم الأربعاء، أنّ تقدم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس الحالي جايير بولسونارو زاد إلى 10 نقاط قبل انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

كذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "إيبك" أنّ لولا دا سيلفا عزز تقدمه على حساب بولسونارو، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في البرازيل.