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السيد الصدر يدعو إلى السير على نهج الرسول الأكرم (ص) عبر خمس نقاط

السيد الصدر يدعو إلى السير على نهج الرسول الأكرم (ص) عبر خمس نقاط
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تحدث زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن تاريخ وفاة رسول الله (صلى الله عليه ولآله)، وذلك عبر خمس نقاط.

العالم - العراق

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