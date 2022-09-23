الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. استشهاد مواطن واصابة 4 بالالغام والقنابل العنقودية

اليمن.. استشهاد مواطن واصابة 4 بالالغام والقنابل العنقودية
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

استشهد اليوم مواطن واصيب 4 اخرين بالالغام والقنابل العنقودية في البيضا والجوف وصعدة في اقل من 24ساعة.

العالم- اليمن

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ان مواط ن استشهد اليوم بانفجار لغم في مديرية النعمان بمحافظة البيضاء مشيرا الى ان 4ضحايا سقطوا في اقل من 24 ساعة وذلك بعد اصابة مواطنين اثنين في مديرية حيدان منطقة مران بمحافظة صعدة بانفجار قنبلة عنقودية.

وكان مواطنيين اثنين اصيبا مساء امس جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في محافظة الجوف بمديرية خب الشعف.

وفي الحديدة بلغت حصيلة الالغام والقنابل العنقودية 8 ضحايا في اقل من يومين ففي مديرية الدريهمي اصيب مواطن مع ثلاثة من أولاده بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية في قرية الشجن.

وكان اصيب ثلاثة مواطنين آخرين بينهم امرأة في مديرية التحيتا وبيت الفقية انفجار قنبلة عنقودية ومخلفات حرب .

روابط ذات صلة

دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة الأوروبية إلى دول العدوان على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تحبط محاولتين لبيع مبنى سفارة يمنية

شاهد.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد 'وزير أكبر خان' في كابول

الاتحاد الأوروبي: الاتصالات الثنائية مع روسيا تبقى وفقا لتقدير كل دولة

بالفيديو.. الأحزاب العربية تتراجع وستخسر مقعدين في الكنيست الإسرائيلي

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران..مسيرات شعبية حاشدة تنهي مظاهر الشغب

بالفيديو.. تفاصيل غرق قارب لمهاجرين قرب طرطوس انطلق من لبنان