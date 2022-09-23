اليمن.. استشهاد مواطن واصابة 4 بالالغام والقنابل العنقودية

العالم- اليمن

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ان مواط ن استشهد اليوم بانفجار لغم في مديرية النعمان بمحافظة البيضاء مشيرا الى ان 4ضحايا سقطوا في اقل من 24 ساعة وذلك بعد اصابة مواطنين اثنين في مديرية حيدان منطقة مران بمحافظة صعدة بانفجار قنبلة عنقودية.

وكان مواطنيين اثنين اصيبا مساء امس جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في محافظة الجوف بمديرية خب الشعف.

وفي الحديدة بلغت حصيلة الالغام والقنابل العنقودية 8 ضحايا في اقل من يومين ففي مديرية الدريهمي اصيب مواطن مع ثلاثة من أولاده بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية في قرية الشجن.

وكان اصيب ثلاثة مواطنين آخرين بينهم امرأة في مديرية التحيتا وبيت الفقية انفجار قنبلة عنقودية ومخلفات حرب .