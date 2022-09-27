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صنعاء تستنكر بيان رباعية العدوان وترفض محاولات تمييع الهدنة

صنعاء تستنكر بيان رباعية العدوان وترفض محاولات تمييع الهدنة
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن رفضها لما صدر عمّا تسمى “مجموعة الرباعية” رباعية العدوان في اجتماعها الأخير على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أظهرها وكأنها تحاول فرض الوصاية على الجمهورية اليمنية وشعيها بموقفها من العدوان.

العالم - اليمن

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم “إذا كانت ما تسمى الرباعية جادة في الحديث عن السلام، فعليها إثبات ذلك للمجتمع الدولي بإعلان إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وليس الإشادة ببعض الخطوات الإنسانية غير الكافية لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان”.

وجددت التأكيد على موقف صنعاء الذي لا غبار عليه والذي تم تكراره على أعلى مستويات القيادة أنها مع السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، ودعت دول العدوان لتغيير استراتيجيتها من الحرب العدوانية إلى السلام.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن صنعاء لن تبقى مكتوفة اليد لتمييع الهدنة بقصد إدخال البلاد في حالة اللا حرب واللا سلم.

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