صنعاء تستنكر بيان رباعية العدوان وترفض محاولات تمييع الهدنة

العالم - اليمن

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم “إذا كانت ما تسمى الرباعية جادة في الحديث عن السلام، فعليها إثبات ذلك للمجتمع الدولي بإعلان إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وليس الإشادة ببعض الخطوات الإنسانية غير الكافية لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان”.

وجددت التأكيد على موقف صنعاء الذي لا غبار عليه والذي تم تكراره على أعلى مستويات القيادة أنها مع السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، ودعت دول العدوان لتغيير استراتيجيتها من الحرب العدوانية إلى السلام.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن صنعاء لن تبقى مكتوفة اليد لتمييع الهدنة بقصد إدخال البلاد في حالة اللا حرب واللا سلم.