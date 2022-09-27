غوتيريش: السودان بحاجة لانتقال سياسي بقيادة مدنية

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عقب لقاء غوتيريش والبرهان، مساء الجمعة ،على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأممية في نيويورك.

وذكر البيان، أن "الأمين العام أعرب (خلال اللقاء) عن قلقه الشديد إزاء استمرار الأزمة السياسية في السودان، فضلا عن التدهور السريع للأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

وأضاف: "شدد الأمين العام على الحاجة الملحة لاتفاق سياسي شامل يعيد الانتقال السياسي بقيادة مدنية حتى يتمكن الشعب السوداني من تحقيق تطلعاته في السلام المستدام والديمقراطية الشاملة والازدهار الاقتصادي".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى قائد الجيش البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.