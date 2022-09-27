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السودان..عمال الكهرباء يعاودون الإضراب ويقررون تخفيض الحمولات بنسبة 40%

السودان..عمال الكهرباء يعاودون الإضراب ويقررون تخفيض الحمولات بنسبة 40%
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في السودان الزميل طارق ابو شورة انه قررت لجنة العاملين في قطاع الكهرباء، العودة إلى الإضراب عن العمل وتخفيض الحمولات في ضغط جديد على السُّلطات لتنفيذ اتفاق لزيادة الأجور.

العالم-السودان
وأعلنت اللجنة في بيان عن “العودة للإضراب الشامل في كل القطاع وتخفيض للحمولات بنسبة 40% يومي الاثنين والثلاثاء”.

وأشارت إلى التصعيد الذي تنفذه سيستمر إلى تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع وزير الطاقة والنفط الخاص بزيادة أجور العاملين.

ورفعت لجنة العاملين في قطاع الكهرباء في 13 سبتمبر الجاري، إضرابا شاملا عن العمل بعد 8 أيام من بدءه؛ إثر اتفاق مع وزارة الطاقة بزيادة أجورهم. هذا ويعاني المواطنون في العاصمة السودانية الخرطوم من انقطاعات متكررة للكهرباء تستمر لثمان ساعات خلال اليوم ، واليوم تأثرت العديد من المرافق الحكومية بانقطاع الكهرباء من بينها وزارة الخارجية السودانية.

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