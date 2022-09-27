السفير الأمريكي "يستجوب" صربيا حول توقيعها اتفاقية مع روسيا!

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة الأنباء الصربية "تانيوغ" عن هيل، وهو السفير الأمريكي الأسبق في العراق، قوله: "بالطبع، نود أن نسمع شرحا لماهية هذه الوثيقة. خلال دورة الأمم المتحدة، أجرت الولايات المتحدة مفاوضات جيدة مع صربيا، ولم نسمع عن هذه الوثيقة إلا بعد ذلك، وننتظر تفسيرا لها".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش إن الجمهورية تتعرض لضغوط شديدة من الاتحاد الأوروبي بعد خطاب الرئيس ألكسندر فوسيتش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزاد هذا الضغط بسبب التوقيع على خطة مشاورات بين وزارتي خارجية صربيا وروسيا، والتي ليس لها قوة قانونية حتى الآن، حيث لم تصدق عليها الحكومة الصربية بعد.

وتجمع سياسة صربيا بين التطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحفاظ على العلاقات الودية مع روسيا والصين، وكذلك تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتعتزم بلغراد الحفاظ على الحياد العسكري، رافضة الانضمام إلى الناتو والتكتلات العسكرية السياسية الأخرى.

وفي وقت سابق، أدلى هيل بتصريحات حول زيارة وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين إلى موسكو، وصفتها الخارجية الروسية، بأنها "تتسم بالطابع الفظ والوقح بشكل صريح".

وللإشارة..قالت وسائل الإعلام في صربيا وروسيا إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، التقى مع لافروف في نيويورك وإن الجانبين شددا على أهمية "التطور الديناميكي للعلاقات الروسية – الصربية".

وقال مسؤولون من المعارضة الصربية الموالية للغرب إن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع روسيا هو علامة على أن فوتشيتش، القومي المتطرف السابق، قد تخلى عن انضمام الدولة البلقانية إلى الاتحاد الأوروبي ويقربها من أحضان موسكو.