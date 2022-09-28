هاريس: واشنطن ستتحرك دون خوف في مضيق تايوان

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هذا ما كان بين سطور تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي قالت أن الولايات المتحدة ستتحرك دون خوف أو تردد في آسيا وضمنها مضيق تايوان، متهمة بكين باتباع سلوك مقلق في بحري الصين الشرقي والجنوبي وتنفيذ استفزازات في مضيق تايوان حسب تعبيرها، وأكدت هاريس معارضة واشنطن لأي محاولة صينية أحادية الجانب للاستيلاء على تايوان.



وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي:"تعتبر الولايات المتحدة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان من الركائز الأساسية للحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سنواصل التحليق والملاحة والعمل دون خوف أو تردد حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".



هذه التصريحات تأتي بعدما اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ان الاميركيين سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني.



في المقابل نددت بكين بتصريحات بايدن معتبرة أنها انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان. داعية الى عدم المقارنة بين الأزمة الأوكرانية ومسألة جزيرة تايوان.



وأكد وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:"تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومسألة تايوان شأن داخلي حصري للصين؛ وهي تختلف اختلافا جوهريا عن الأزمة الأوكرانية، ولا يمكن مقارنتها



هذه التطورات تأتي بعد زيارة غير مسبوقة قامت بها رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى جزيرة تايوان، فاتحة الباب أمام الكثير من التوترات، حيث قامت الصين بعدها بمناورات عسكرية في مضيق تايوان وتوترت الاوضاع بين بكين وتايبيه.

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