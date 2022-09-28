مقترح هوكشتاين خلال 48 ساعة الى لبنان

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و كتبت صحيفة الاخبار اليوم الاربعا انه لا يزال ملف الترسيم البحري في رأس أولويات المسؤولين في لبنان، لكن لم يطرأ جديد على المتابعات اللبنانية التي كررت توقع وصول مسودة خطية من الوسيط عاموس هوكشتين خلال يومين، وهو الأمر نفسه الذي أشير إليه أمس في تل أبيب.

و في السياق توقع مصدر دبلوماسي عبر صحيفة اللواء ان يصل الرد المكتوب (أو المقترح) من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين خلال 48 ساعة ليبنوا على الرد مقتضى الموقف النهائي بالقبول او رفض استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني برغم كل الكلام الاميركي والاسرائيلي عن "تقدم وتضييق الفجوات وقرب التوصل الى اتفاق .