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مقترح هوكشتاين خلال 48 ساعة الى لبنان

مقترح هوكشتاين خلال 48 ساعة الى لبنان
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تناولت صحف بيروت اليوم الاربعاء  ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ توقع وصول مسودة خطية من الوسيط عاموس هوكشتاين خلال يومين، وهو الأمر نفسه الذي أشير إليه أمس في تل أبيب، على أن تقرر الأخيرة موقفها منه الأحد المقبل.

العالم_لبنان

و كتبت صحيفة الاخبار اليوم الاربعا انه لا يزال ملف الترسيم البحري في رأس أولويات المسؤولين في لبنان، لكن لم يطرأ جديد على المتابعات اللبنانية التي كررت توقع وصول مسودة خطية من الوسيط عاموس هوكشتين خلال يومين، وهو الأمر نفسه الذي أشير إليه أمس في تل أبيب.

و في السياق توقع مصدر دبلوماسي عبر صحيفة اللواء ان يصل الرد المكتوب (أو المقترح) من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين خلال 48 ساعة ليبنوا على الرد مقتضى الموقف النهائي بالقبول او رفض استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني برغم كل الكلام الاميركي والاسرائيلي عن "تقدم وتضييق الفجوات وقرب التوصل الى اتفاق .

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