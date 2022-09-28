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نائب قائد قوى الأمن الداخلي: سنتصدى للعملاء ومثيري الشغب

نائب قائد قوى الأمن الداخلي: سنتصدى للعملاء ومثيري الشغب
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي العميد قاسم رضائي عدم السماح بتاتا للعملاء ومثيري الشعب باستعراض عضلاتهم، مشددا ان هدف الأعداء هو تقويض الأمن القومي.

العالم- ایران

وقال العميد رضائي في كلمة القاها في مراسم تشييع احد الشهداء المدافعين عن الامن والذي قضى نحبه في احداث الشغب الاخيرة في جنوبي طهران اليوم الاربعاء ان كل من ساهم في اثارة احداث الشغب الاخيرة هو مساهم في سفك دم هذا الشهيد وهو مسؤول امام الله تعالى والقانون والشعب.

وتابع العميد رضائي ان هؤلاء العملاء يتم التحكم بهم من قبل جهات خارجية سواء علموا بالامر ام لم يعلموا ، من اجل زعزعة استقرار البلاد لكن شعبنا لن يسمح للخونة بأن يضعوا دماء الشهداء تحت الاقدام وقد رد الشعب الايراني بشكل حازم على هؤلاء العملاء في المسيرات الشعبية العارمة قبل ايام.

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