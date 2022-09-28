بالفيديو.. ما سبب انشغال كيان الاحتلال بالحديث عن 'البقرة الحمراء'؟

العالم - الاحتلال

وبحسب ما يزعمون انه جاء في التوراة، فإن إقامة معبد اليهود على أنقاض المسجد الأقصى لا يمكن أن يحدث إلا بعد ما أسموه بـ"التطهير"، والذي يقوم على أنقاض هذا الحيوان.

ونشر حساب "معهد الهيكل" اليهودي، على موقع "يوتيوب"، فيديو لعجل أحمر، وقال المعهد إن العجل سيتعرض للفحوصات الشاملة، للتأكد من تطابقه، مع ما تنص عليه العقيدة اليهودية.

فما قصة هذا العجل الأحمر في المعتقد اليهودي، وعلى أي شيء يدل؟..

قصة البقرة الحمراء عند اليهود ولادة "البقرة خالصة الإحمرار" في مزاعم حول الديانة اليهودية، يرجع أصله لاعتقاد اليهود بأنه قبل ألفي عام، وفي حقبة المملكتين الأولى والثانية، تم مزج رماد بقرة حمراء صغيرة ذُبحت في عامها الثالث، وجرى خلط دمها بالماء، واستُخدم في "تطهير" الشعب اليهودي.

وقبل ذلك قد جرى التضحية ببقرة حمراء في زمن الهيكل الأول، وبثمان بقرات في زمن الهيكل الثاني، وأنهم يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث، المرتبطة بولادة البقرة العاشرة الحمراء، التي قالت جميعة "معهد الهيكل" إنها ولدت قبل أيام.

وحسب المزاعم، أنه بمجرد ظهور تلك البقرة؛ سيأتي ميعاد نزول ما يسمي بـ"المخلص"، ويتم بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى، ثم يتم ذبحها كأول أضحية داخل هذا الهيكل؛ ليصبح الشعب اليهودي مهيئًا للدخول إليه.