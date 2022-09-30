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نفير عام في القدس نصرة للشهداء والمسجد الأقصى المبارك

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة القدس المحتلة نفيرا عاما دعت اليه القوى الوطنية والإسلامية نصرة للشهداء والمسجد الاقصى المبارك، وتزامن ذلك مع إبقاء الاحتلال على حالة التأهب لديه في القدس، وسط مواجهات عنيفة أدت لإصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين .

العالم - مراسلون

جمعة الشهداء هكذا أطلقت عليها القوى الوطنية والاسلامية التي دعت الى النفير العام نصرة للشهداء والاسرى، ودفاعا عن المسجد الاقصى المبارك الذي يدنس من قبل المستوطنين وبدعم رسمي من قبل حكومة تصريف الاعمال برأسة يائير لبيد.

عشرات الالاف شدو الرحال الى المسجد الاقصى المبارك رغم تشديد القيود وأجراءات الاحتلال عليهم وعلى المدينة المقدسة حيث ابقى الاحتلال على رفع مستوى حالة التأهب تحديد بالقدس لما تشهد مواجهات ضد الاحتلال

وتشهد أحياء وبلدات القدس وبشكل يومي مواجهات عنيفة وكبيرة ضد قوات الاحتلال ادت الى اصابة واعتقال العشرات منهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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