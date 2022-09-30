نفير عام في القدس نصرة للشهداء والمسجد الأقصى المبارك

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جمعة الشهداء هكذا أطلقت عليها القوى الوطنية والاسلامية التي دعت الى النفير العام نصرة للشهداء والاسرى، ودفاعا عن المسجد الاقصى المبارك الذي يدنس من قبل المستوطنين وبدعم رسمي من قبل حكومة تصريف الاعمال برأسة يائير لبيد.



عشرات الالاف شدو الرحال الى المسجد الاقصى المبارك رغم تشديد القيود وأجراءات الاحتلال عليهم وعلى المدينة المقدسة حيث ابقى الاحتلال على رفع مستوى حالة التأهب تحديد بالقدس لما تشهد مواجهات ضد الاحتلال



وتشهد أحياء وبلدات القدس وبشكل يومي مواجهات عنيفة وكبيرة ضد قوات الاحتلال ادت الى اصابة واعتقال العشرات منهم.

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