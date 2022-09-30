اخصائية امراض الشيخوخة تكشف سر طول العمر

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وتضيف النشاط الحركي في سنوات الشيخوخة هو الاداة الوحيدة التي اثبتت فعاليتها في منع حدوث مشكلات في امدادات الدماغ بالدم والنشاط الذهني. وتقول :عندما تحمي القلب والاوعية الدموية نفسها فان الدماغ يكون المستفيد الاكبر.

ووفقا لها يمكن للمتقاعدين اجراء مختلف التمارين الرياضية لتطوير انتباههم وقدراتهم في التعرف على المحفزات الخارجية. وهذه الانشطة تساعد على تطوير الذاكرة العاملة. فمثلا اذا اراد الشخص الاتصال هاتفيا عليه تذكر رقم هاتف الشخص المطلوب.

وتشير الى ان المعمرين يوحدهم الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وكمية طعام صغيرة ولكن متوازنة من ناحية البروتينات. وتقول المعكرونة وزيت الزيتون والطماطم كانت دائما تستهلك باعتدال في المطبخ الايطالي ومن جانب اخر لم تكن هناك مواد دهنية ضارة.