الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اخصائية امراض الشيخوخة تكشف سر طول العمر

اخصائية امراض الشيخوخة تكشف سر طول العمر
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت الدكتورة سيلفيا فيتالي اخصائية امراض الشيخوخة الايطالية إن ضبط النفس في التغذية والنشاط البدني والذهني في سن الشيخوخة يساعد على اطالة العمر..

العالم - منوعات

وتضيف النشاط الحركي في سنوات الشيخوخة هو الاداة الوحيدة التي اثبتت فعاليتها في منع حدوث مشكلات في امدادات الدماغ بالدم والنشاط الذهني. وتقول :عندما تحمي القلب والاوعية الدموية نفسها فان الدماغ يكون المستفيد الاكبر.

ووفقا لها يمكن للمتقاعدين اجراء مختلف التمارين الرياضية لتطوير انتباههم وقدراتهم في التعرف على المحفزات الخارجية. وهذه الانشطة تساعد على تطوير الذاكرة العاملة. فمثلا اذا اراد الشخص الاتصال هاتفيا عليه تذكر رقم هاتف الشخص المطلوب.

وتشير الى ان المعمرين يوحدهم الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وكمية طعام صغيرة ولكن متوازنة من ناحية البروتينات. وتقول المعكرونة وزيت الزيتون والطماطم كانت دائما تستهلك باعتدال في المطبخ الايطالي ومن جانب اخر لم تكن هناك مواد دهنية ضارة.

روابط ذات صلة

الكشف عن أطعمة ومنتجات غذائية تسرع الشيخوخة

شاهد.. زرافة تصارع الحيوانات المفترسة لحماية طفلها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب في اوكرانيا بعد هذا اليوم ليس كما قبله

الكرملين: سنعتبر قصف الأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

شاهد بالفيديو... ردة فعل واشنطن إزاء ضم مقاطعتي اوكرانيتيين إلى روسيا

مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية في زاباروجيه

خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.. مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون

فلسطين.. إصابتان و9 معتقلين بحملة دهم للاحتلال في الضفة