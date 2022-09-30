شاهد.. خطوات تمنع إحياء الإتفاق النووي!

العالم - خاص بالعالم

هذا ما اشار اليه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الذي اكد ان طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وعلى اميركا ان تترجم اعلانها حسن نيتها عبر الرسائل المتبادلة بين البلدين على ارض الواقع.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: "نحن جادون بشأن الاتفاق، لكننا لا نعرف ما إذا كان الجانب الأمريكي لديه الواقعية والشجاعة اللازمتين لاتخاذ قرار، بالطبع، يتحدثون أحيانا عن مشاكلهم داخل أميركا والكونغرس، هذه هي مشاكل الجانب الأميركي".

عدم تمتع الولايات المتحدة بالشجاعة الكافية لاحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه احاديا، اقر به ضمنيا مسؤول ملف ايران في الخارجية الاميركية روبرت مالي، مع اعلانه ان واشنطن لا تستطيع ان تضمن عدم خروج الادارة الاميركية القادمة من الاتفاق النووي، رغم معرفته جيدا سبب اصرار ايران على الحصول على ضمانات، وانها لا تسعى للوصول على السلاح النووي.

ومع عدم توفر الارادة الجادة لدى الاميركيين، تؤكد ايران تمسكها بمواقفها وحقوقها، والعمل على الاسراع في تطوير قطاع التكنولوجيا، بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي مع الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة.