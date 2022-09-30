سوريا: مقتل واصابة 15 عنصراً من 'النصرة' بغارة روسية

العالم - سوریا

كما نفّذ الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدف من خلالها مناطق انتشار المسلحين في محاور سهل الغاب الشرقي وتركزت على قرى العنكاوي والحميدية والدقماق وقليدين والحلوبة والحميمات، هذه القرى الواقعة في سفح جبل الزاوية المطل على سهل الغاب.

وسط قصف مدفعي مكثف طال نقاط انتشار وتمركز المسلحين في القرى سابقة الذكر بأكثر من 50 قذيفة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء المنطقة، حيث سُمعت وبشكل واضح أصوات انفجارات متقطعة في أرجاء الريف الغربي لمحافظة حماة جراء هذه الاستهدافات التي وصفت بالعنيفة.

وتأتي الغارات التي نفذها الطيران الروسي صباح اليوم بعد اشتباك مسلح وقع ظهر يوم الخميس جنوب قرية آفس إثر هجوم نفذته مجموعات تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” على نقاط تابعة للجبهة الفاصلة مع الجيش السوري على جبهة مدينة سراقب الواقعة عند تقاطع الطريقين الدوليين M4، M5 شرقي محافظة إدلب.

وكان صعد الطيران الحربي الروسي ومنذ بداية شهر أيلول من عملياته العسكرية التي تمثلت في ضرب أبرز مقرات لـ “هيئة تحرير الشام” والميليشيات المسلحة التابعة لها في أرياف إدلب، وكان أخرها استهداف معسكر تدريب لفصيل ما يسمى “جيش العزة” على الحدود السورية التركية.