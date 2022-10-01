السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

في الذكرى الـ3 لحراك تشرين.. مظاهرات حاشدة ومواجهات ببغداد

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لحراك تشرين وسط اجراءات امنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق.

العالم - مراسلون

واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة كما استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

حراك تشرين يعود الى الواجهة من جديد في الذكرى أل3 من انطلاقه عام 2019 حيث تجمع المتظاهرون في ساحة التحرير مطالبين بالتغيير والاصلاح وانهاء الفساد ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

التظاهرات تخللتها صدامات واحتكاك مع القوات الأمنية عند جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء أدى الى الى سقوط العشرات من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اختراق الساتر الخرساني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

العراق.. حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات من المدنيين والامن

تظاهرات في العراق بذكرى حراك تشرين والمتظاهرون يجتازون جسر الجمهورية

العراق..الخطة الأمنية لتأمين التظاهرات تتجدد وفقا للتطورات الأمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تعلن موقفها إزاء الإنقلاب في بوركينا فاسو

بالفيديو.. في الذكرى الـ3 لحراك تشرين.. مظاهرات حاشدة ومواجهات ببغداد

قطر: التوصل إلى اتفاق نووي عادل سيصب في مصلحة استقرار المنطقة

بالفيديو.. الأقصى في خطر .. مهرجان لحماس بغزة نصرةً للقدس

بعد مشاركة الألاف في مهرجان 'الأقصى في خطر'.. القانوع: رسالة شعبنا وصلت للعدو وجماهير شعبنا جاهزة للدفاع عن الأقصى

رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بالشعب الايراني الواعي