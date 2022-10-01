في الذكرى الـ3 لحراك تشرين.. مظاهرات حاشدة ومواجهات ببغداد

العالم - مراسلون

واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة كما استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

حراك تشرين يعود الى الواجهة من جديد في الذكرى أل3 من انطلاقه عام 2019 حيث تجمع المتظاهرون في ساحة التحرير مطالبين بالتغيير والاصلاح وانهاء الفساد ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.



التظاهرات تخللتها صدامات واحتكاك مع القوات الأمنية عند جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء أدى الى الى سقوط العشرات من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اختراق الساتر الخرساني.

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