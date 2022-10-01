بايدن يوقع مشروع قانون لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق اليوم حسب روسيا اليوم.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".