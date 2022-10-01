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بضائع إسرائيلية في الأسواق اللبنانية وتحايل تجاري لتمريرها

بضائع إسرائيلية في الأسواق اللبنانية وتحايل تجاري لتمريرها
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشفت حملة مقاطعة داعمي كيان الاحتلال في لبنان عن وجود بضاعة من صناعة الاحتلال في الأسواق منها مواد غذائية وتجميلية في المحال تتضمّن حمص بالطحينة، وزيت بحر Garnier، وغيرها، غير أن المعلومات تشير الى أن بعض التجار يقومون بإخفاء الكتابات العبرية من خلال وضع علامة: "صنع في لبنان.

العالم_لبنان

عضو حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان عبد الملك سكرية في حديث صحفي أوضح أنّ المنتجات التي تحمل كتابات باللغة العبرية ليس من الضروري أن تكون صناعة "إسرائيلية، بل قد تكون مُصدّرة إلى الكيان الصهيوني.

وقال سكرية "من المحتمل أن يكون بعض التجار قد أدخل تلك البضائع خلسةً إلى الأراضي اللبنانية في ظلّ التفلّت الرقابي الحاصل من قبل الدولة"، مشيرًا إلى قيام بعض المواطنين بالتبليغ عن وجود سلع استهلاكية في الأسواق كتب عليها باللغة العبريّة.

ولفت سكرية إلى أنّ دور حملة المقاطعة يكمن في التحقّق من وجود هذه المنتجات في الأسواق اللبنانية، وإعلام مكتب مقاطعة "إسرائيل" والأجهزة الأمنية المختصّة بالأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف حماية المستهلك.

وشدد سكرية في ختام على "أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي لدى المستهلك، وتوجيه حركة المقاطعة إلى وسائل الإعلام من أجل تنبيه المُستهلك إلى ما يكتب على البضائع قبل الإقدام على شرائها، لتعزيز ثقافة مقاطعة بضائع العدو الصهيوني، ومنع انتشارها في الأسواق اللبنانية.

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