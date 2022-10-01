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حشرة القطب الجنوبي الوحيدة القادرةُ على التجمد ستَنقَرض هذا الشتاء...

حشرة القطب الجنوبي الوحيدة القادرةُ على التجمد ستَنقَرض هذا الشتاء...
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

طَوَّرت حشرةٌ تُعرَفُ عربيا باسمِ "بلجيكية القطب الجنوبي"، وهي نوعٌ من الذُبابِ الصغير بلا أجنحة، قدرةً فريدةً على البقاءِ في ظروفِ القطبِ الجنوبي القاسية،

العالم - منوعات

وهي الحَشَرَة الوحيدة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، لذلك اعتبرت علميا الحَشَرة الأصلية الوحيدة في القارة.

وطَورَت هذه الحشرة الغريبة استراتيجية ذكية لتَجنب الموت الناتج عن التجمد وتحمل فصلِ الشتاء القارس، حيث تقومُ بتجفيف نفسها من الماء بشكل تدريجي بهدف منع تحول ذرات المياه في داخلها إلى بلورات جليدية الأمر الذي يسبب تلفا للأنسجة.

وحذر الباحثون في دراستهِم، التي نشرتْ في مجلةِ "sciencealert" العلمية، أن مع موجات الحرارة القياسية التي تَظهَر في القطبين نتيجة الاحترار، يمكن أن تصبح الحشرة الوحيدة التي تعتبَر القارة القطبية الجنوبية موطنها الأصلي، ضحية أخرى لمناخنا سريع التغير

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حشرة القطب الجنوبي الوحيدة القادرةُ على التجمد ستَنقَرض هذا الشتاء...

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