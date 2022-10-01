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تشييع 3 من شهداء الهجمات الارهابية في زاهدان يوم غد الاحد

تشييع 3 من شهداء الهجمات الارهابية في زاهدان يوم غد الاحد
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

يشيع أهالي مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) صباح يوم غد الأحد، جثامين 3 من شهداء الهجمات الارهابية التي شنتها الجماعات الانفصالية يوم امس الجمعة.

العالم - ايران

وستنطلق مراسم تشييع الجثامين الطاهرة للشهداء عند الساعة التاسعة والنصف من ساحة الامام الحسين (ع) باتجاه روضة الشهداء في زاهدان.

وستقام مراسم توديع الشهداء الابرار مساء اليوم في حسينية عشاق ثار الله في زاهدان عقب صلاتي المغرب والعشاء.

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق "سلمان" بمحافظة سيستان وبلوشستان ، مساء الجمعة ، اعتقال عدد من مرتكبي الحادث الإرهابي ، وأعلنت: سنعطي ردًا حاسمًا على المرتزقة. ‌

وأعلنت القنوات التابعة لزمرة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم على مخفر قوى الامن الداخلي 16 في زاهدان ظهر الجمعة.

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تشييع 3 من شهداء الهجمات الارهابية في زاهدان يوم غد الاحد

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