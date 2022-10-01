الحرس الثوري : ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في زاهدان الى 4 اشخاص

العالم - ايران

واوضح البيان، ان الشهيد "سعيد برهان زهي ريكي"، من قوات "مشروع التعبئة لامن المواطنين السنة" في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، الذي تعرض للاصابة خلال الهجوم الارهابي في زاهدان امس الجمعة، ارتقى شهيدا اليوم السبت، بسبب جراحاته.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ عدد الشهداء والمصابين من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية اثر هذا الحادث الارهابي، الى 32 شخصا.

وفي سياق متصل، اعلن محافظ سيستان وبلوجستان "مهدي شمس ابادي"، القبض حتى اليوم على 8 اشخاص من العناصر الشريرة المسلحة الذين كانوا يعمدون الى تصعيد الاضطرابات في هذه المحافظة.

وفيما اكد على عمالة هؤلاء المعتقلين لمجموعات ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية، صرح "شمس ابادي"، ان العناصر المشار اليهم كانوا بصدد الخروج الى الشوارع واطلاق النار على المارة والمدنيين، كما اقدموا قبل ذلك على احراق عدد من المراكز التجارية التابعة للمواطنين من اهالي سيستان بلوجستان الابرياء، "الذين يدعون كذبا حمايتهم".