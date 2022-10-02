كلام الأمين العام لحزب الله والمرحلة الراهنة

العالم - مع الحدث

ماذا يعني كلامه عن أيام حاسمة وانتظار الموقف الذي ستتخذه الدولة بعد ترجمة النص المكتوب؟

كيف تفهم إشارته بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية بالابتعاد عن رؤساء التحدي وأمله بتشكيل حكومة سواء انتخب الرئيس أم لم ينتخب؟

ماذا عن إشاراته حول الحرب الأوكرانية وأننا أمام تطور دولي كبير سيترك آثاره على العالم؟

ماذا عن تحذيره من "داعش" كمشروع قائم والمحاولات الأميركية لاحياءها وحمايتها؟

كيف قرأ ما يحدث في إيران واستغلال أي حادث للتحريض على نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها؟

ما أهمية كلامه عن المقارنة بين السعودية التي أرسلت خمسة آلاف انتحاري إلى أرض العراق وبين من وضع كل إمكانيته وسلاحه للدفاع عن شعب العراق عندما اجتاحته "داعش"؟

هذه الأسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي وسيم بزي، والكاتب السياسي سركيس أبو زيد.