الجزائر تتابع وضعية رعاياها في بوركينافاسو

العالم - الجزائر

وأوضحت الوزارة - في بيان أمس السبت- أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بالمواطنين الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واجادوجو، داعية إياهم للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري.

كما دعت الخارجية الجزائرية، رعاياها في بوركينافاسو على البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واجادوجو.

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.

ويتولى السلطة منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2022 في بوركينا فاسو مجلس عسكري وصل إلى السلطة خلال انقلاب.

ووعد رئيس هذا المجلس بول هنري سانداوغو داميبا بجعل الأمن أولويته في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات هجمات لمسلحين.