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الياس بو صعب:

التعديلات التي سيقترحها لبنان على نص الترسيم غير جوهرية 

التعديلات التي سيقترحها لبنان على نص الترسيم غير جوهرية 
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

بعد أن تسلم لبنان النص اتفاق ترسيم الحدود البحري أكد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، أن التعديلات التي سيقترحها لبنان على نص الترسيم غير جوهرية.

العالم - لبنان

وقال بوصعب اليوم الاحد في حديث صحفي الأجواء إيجابيّة أكثر من أيّ وقت مضى، مشيرًا إلى أنّ بانتظار اجتماع اللّجنة المختصّة بعد ترجمة الاتّفاق إلى العربيّة، لطرح الملاحظات اللّبنانيّة عليه.

ولفت، إلى وجوب إحداث تعديلات على النّصّ المقترَح، كاشفًا أنّ السّفيرة الأميركيّة أكّدت أنّ النّصّ غير نهائي، وبالتّالي قابل للتّعديل.

وشدّد على أنّ التّعديلات الّتي سوف يقترحها لبنان غير جوهريّة، موضحًا أنّ الفكرة متَّفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنيّة وقانونيّة يجري العمل عليها. ورأى أنّ هذا الاتّفاق هو "ثمرة الموقف اللّبناني الموحّد، الّذي أثمر تنازلات مقابلة".

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