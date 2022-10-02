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شاهد..إعصار "إيان" يقتل أكثر من 70 شخصا في ولايتي بــأمريكا

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين، بلغت أكثر من 70 قتيلا.

العالم - حوادث

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن حصيلة ضحايا الإعصار في الولايتين قد تصل إلى 77 حالة وفاة.

وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا.

كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وكارولينا الجنوبية، وقال إن الإعصار قد ينتهي به الأمر ليصبح أكثر عاصفة دموية في تاريخ ولاية فلوريدا.

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