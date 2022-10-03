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بالصور.. قطر تكشف عن زي طواقم الأمن في كأس العالم

بالصور.. قطر تكشف عن زي طواقم الأمن في كأس العالم
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت قطر، عن الزي الرسمي لطواقم الأمن في كأس العالم 2022 المقرر انطلاقه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

العالم - قطر

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة الدوحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ "خالد بن خليفة آل ثاني"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهد "بن خليفة" عرضاً مرئياً حول الزي الرسمي لقوة أمن البطولة، والمواقع ومهمات الحماية والأدوار الأمنية لكل قوة من الوحدات.

كما تم خلال الحفل ذاته تدشين الآليات والمركبات والدراجات النارية التي ستستخدم في حفظ أمن البطولة.

وحضر حفل التدشين أعضاء اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية في البلاد.

وأجرت دولة قطر تحركات محلية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى لتأمين بطولة كأس العالم 2022، مع بدء العد التنازلي لانطلاقها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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بالصور.. قطر تكشف عن زي طواقم الأمن في كأس العالم