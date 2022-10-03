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الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابول

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابول
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تفجير انتحاري استهدف الجمعة مركزا تعليميا في كابول إلى 43 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الاثنين.

العالم-أفغانستان

وكان انتحاري فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة من اتباع اهل البيت (ع).

وجاء في بيان للبعثة على تويتر أن هناك "43 قتيلا و83 جريحا. وغالبية الضحايا فتيات وشابات" مشيرةً إلى أنّ عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وفجر الانتحاري نفسه بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات.

ولم تتبن أي مجموعة بعد اعتداء الجمعة. لكن تنظيم "داعش" الارهابي سبق أن أعلن مسؤوليته عن اعتداءات في المنطقة استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

وتشير آخر حصيلة لسلطات طالبان إلى مقتل 25 شخصا وجرح 33 آخرين في الهجوم.

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