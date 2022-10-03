بري: دعوتي للتوافق الرئاسي لا تعني إجماع النواب والجلسة قريبة

العالم _ لبنان

وفي مقابله صحيفة اليوم الاثنين، يعود بري الى التأكيد على ضرورة ابحار المجلس في مركب التوافق.

ورداً على الذين يقولون من نواب وسياسيين ان ما يطلبه أشبه بـأمر تعجيزي، يأتي الجواب من رئيس المجلس الذي خبر ولايات رؤساء جمهورية وانتخابهم عن كثب وخصوصاً بعد الطائف، ويشرح اكثر بأن توزع الكتل النيابية، الى النواب المستقلين، يتطلب سلوك هذا المخرج الانقاذي اذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة.

وردا على سؤال آخر يقول رئيس المجلس إنه سيدعو الى عقد جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الجاري على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق.

وعن الاتهامات والملاحظات التي وُجهت من كتل في مقدمها القوات اللبنانية في وجه الكتل التي اقترعت بأوراق بيض، يأتي الرد من طرف بري بأنه في كل الدورات الانتخابية من العام 1943 كانت تحضر هذه الورقة وان من حق النواب استعمالها.

وفي ختام وقائع جولة الخميس الماضي وما حملته من دروس عند الكتل، وهل ستقدمون على اللجوء اليها في الجولة المقبلة؟يرفض بري الاجابة عن هذا السؤال تاركاً الخيار للنواب الذين اقترعوا بالورقة البيضاء.

وكان من الملاحظ ان غرفة العمليات التي أدارت استعمال الورقة البيضاء كانت تعرف سلفاً ان النواب السنّة الذين اقترعوا باسم لبنان لن يصوتوا لميشال معوض غير القادر على الحصول على اصواتهم لجملة من الاسباب.

وثمة مجموعة من النواب السنّة ينسقون مع ميقاتي على أكمل وجه، ولم تنقطع اتصالات هؤلاء مع الرئيس سعد الحريري ويرددون انهم رغم علاقتهم الطيبة مع السعودية والحرص على استمرارها فلن يسيروا في الخيار الانتخابي الذي تقوده القوات.

وبالنسبة الى عودة البعض الى قرع ابواب نصاب جلسة الانتخاب وان المطلوب ليس حضور 86 نائباً في القاعة وأقله في الجولة الثانية من الجلسة نفسها التي يتطلب فيها حصول المرشح على 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة بحسب آراء هؤلاء، يستغرب بري دخول جهات في هذا الموضوع ومعاودة البحث فيه من جديد.

ويحيل هؤلاء بعيداً عن آراء كبار رجال الدستور والقانون الذين يؤيدون رأيه وتمسكه بهذه القاعدة، ولا سيما منهم الموارنة، الى مواقف البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في هذا الخصوص. ولم يشأ بري الاستفاضة في هذه المسألة الوطنية والاكثر من حساسة، لكنه يقول في مجالسه: ماذا لو لم يحضر النواب المسيحيون الـ 64 الى جلسة الانتخاب وحضر النواب المسلمون الـ 64 وتمكنوا من جذب نائب ماروني الى المشاركة في الجلسة التي يقاطعها المسيحيون وعمدوا الى انتخابه بـ 65 صوتاً؟ هل يصبح رئيساً للبلاد، وهل يقبل به المسيحيون في سدة الرئاسة الاولى؟

ويتمنى رئيس المجلس هنا ولمرة أخيرة على المشككين ألا يتعبوا أنفسهم وان عليهم الاقتناع بصوابية وجود 86 نائباً على مقاعدهم في أي جولة انتخابية رأفة بالدستور والبلاد والعباد.