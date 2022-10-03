الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ردا على سؤال مراسل قناة العالم..

ناصر كنعاني: طهران تشجع الهدنة لحل الازمة في اليمن

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أن الهدنة تعتبر بداية للحل السياسي في اليمن وهي احدى الخطوات لارساء الاستقرار في هذا البلد.

العالم - خاص بالعالم

وقال کنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ردا على سوال مراسل قناة العالم الاخبارية، بشأن الهدنة في اليمن، إن موضوع اليمن یحظی بأهمیة بالغة بالنسبة لنا لافتا الى انه لم يكن العدوان على اليمن ضرورية وشددنا على أن الحل فيه سياسي و الهدنة هي احدى الطرق التي اقترحتها ايران لحل الازمة في هذا البلد ولطالما أعلنا أن الهدنة تعتبر بداية للحل السياسي في اليمن وهي احدى الخطوات لارساء الاستقرار في هذا البلد.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إلی إلغاء الحظر الجائر عن الشعب اليمني قائلا أننا نشجع على الحلول السياسية التي تقدمها الامم المتحدة الى اليمن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى أن استمرار الهدنة يتحقق عبر تنفيذ البند الثاني المتمثل برفع الحظر عن الشعب اليمني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

كنعاني: تم تبادل رسائل بين ايران والولايات المتحدة عبر وسطاء

استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية خلال اشتباك مع مثيري الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... حركة فتح تدعو لمسيرات غضب في نقاط التماس مع الاحتلال

نائب لبناني: لا يمكن لأي أحد أن يهزم لبنان أو يمس كرامته

شاهد..مودع يقتحم احد مصارف بيروت في الضاحية الجنوبية

ردا على سؤال مراسل قناة العالم.. ناصر كنعاني: طهران تشجع الهدنة لحل الازمة في اليمن

حماس تعلق على استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

هل تم حجز سفينة إيرانية في باكو ؟